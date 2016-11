Tasub teada: millal toidult säästa ja millal rohkem kulutada

EHow reastas toiduaineid, millele tasub teadlikul tarbijal mõnevõrra rohkem kulutada ning need toidud, mida on ka soodsa hinnaklassi juures väga aktsepteeritav tarbida.

Kuluta: pestitsiididest priid puu- ja juurviljad. Orgaanilise toidu eelistamine pole kahtlemata soodsaim valik, kuid mõningate puu- ja juurviljade puhul tuleb see kasuks. Põllumajanduses kasutatavaid pestitsiide on seotud mitmete hormoonihäirete ja vähi tekkega. Nendega enim saastunud viljadeks on enamasti õunad, lehtkapsas, viinamarjad, maasikad, seller, spinat, kirsstomatid, erinevad piprad, kartulid, virsikud ja nektariinid. Seega kui vähegi võimalik, tuleks neid vilju eelistada orgaanilisena.

Säästa: muud puu- ja juurviljad, mis sellesse nimekirja ei kuulu. Vähim saastunuks peetakse seevastu avokaadot, ananassi, sparglit, mangot ja kapsast, mistõttu võib julgelt toidukorvi laduda ka need soodsaima hinnaga viljad. Ka külmutatud puu- ja juurviljad ning marjad on sama toitainerikkad kui värsked. Kui soovid osta konserveeritud vilju, siis eelista pigem neid, kuhu pole lisatud soola ning mis pole vee asemel siirupis.

Kuluta: täisväärtuslik liha. See on juba nagunii üks kallimaid tooteid ostukorvis, kuid kahtlemata on poolfabrikaat lihatoodetest parem orgaaniline kvaliteetliha. Selles on vähem küllastumata rasvhappeid ning ning loomale, kellelt liha pärineb, pole süstitud hormoone ega antibiootikume.

Säästa: piimatooted. Mahepiim ei pruugi sugugi alati olla parem kui tavaline kilepiim. Uuringutes on leitud, et nende vahel on toitainete ja vitamiinide osas väga väiksed erinevused. Kui soovid siiski mahepiima osta, siis tee kindlaks, et see pärineb lehmadelt, kes söövad mahesööta.

Kuluta: täistera pagaritooted. Odavaim versioon on mõnikümmen senti maksev valge sai, mille toiteväärtus pole suurem asi. See tõstab kiirelt veresuhkru taset ning sama kiirelt läheb ka kõht varsti tühjaks. Kuluta leivale-saiale veidi enam, eelistades vitamiini- ja kiudainerikast täisteratoodet. Paha mõte pole ka süveneda selle toitumisalasesse teabesse, sest iga täisteraleib ei ole siiski suuremas osas valmistatud täisterast.

Kuluta/säästa: kuivained ja muud teraviljatooted. Kappidesse tasub tegelikult koguda nii tavalisi, soodsamaid kuivaineid ja teraviljatooteid kui ka vahelduseks mõned pakid kallimat kraami. Viimasega ei tasu üle pingutada, et rahakotilgi kergem oleks. Näiteks kaerahelbed on soodsad ning säilivad kaua. Läätsed ja oad pole samuti kallid, kuid on head valguallikad, mida mõned korrad nädalas tarbida. Kinoa ja pruuni riisi puhul piisab samuti söömisest paar korda nädalas, et selle all ei kannataks maitse, kvaliteet ega ka rahakott.

Kuluta: mahemunad. Munades on niigi valku, ohtralt vitamiine ja mineraale, kuid kallimates mahemunades sisaldub veelgi enam omega-3-rasvhappeid. Need aitavad vältida kroonilisi haigusi ning parandavad südame-veresoonkonna tervist. Kui võimalik, tasub soetada neid mune.