Lätis oli käibel tervisele ohtlik raha

Läti poodidest leiti müügilt Hiinast pärit ehteid, mis sisaldavad kaadmiumi, vahendab mixnews Baltkomi raadiouudiseid. Läti ülikooli keemilise füüsika õppetooli juhi Andris Actiņši sõnul oli seda ainet kasutatud kahelatiste tegemisel.

«Arutelud sel teemal veel käivad, kuid mõned allikad on kinnitanud, et see metall on kantserogeenne,» rääkis Actiņš. Ta lisas, et praeguseks on kindel, et tervisel ohtlikud on kaadmiumi mikroosakesed, mis võivad põhjustada kopsuturset ja neerukahjustusi. «Kunagi tehti sellest metallist kahelatiseid. Kandes sellist münti taskus, oli võimalik saada mürgitus,» ütles Actiņš.

Läti tarbijakaitse kontrollis poodides müüdavaid ehteid, mis olid pärit Hiinast. Selgus, et mõned neist olid tehtud odavast kantserogeensest metallist ja nende ehete pidev kasutamine võib lõppeda kasvajasse haigestumisega. 14 kontrollitud ehtest kahe müük tuli peatada. Esimesel juhul oli tegu kõrvarõngastega, teisel juhul sõrmusega, milles kaadmiumi lubatud tase ületati 170kordselt.