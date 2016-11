Maanteeamet: sõidueksamite järjekordi kasvatavad rohked läbikukkumised

Suvel Pärnus CE-kategooria juhilubade tegemist alustanud Garry rääkis, et kui tal õnnestus riiklikud teooriaeksamid kahe kuni kolme nädalaga ära teha, siis maanteeametis C- ja E-kategooria sõidueksamitele registreerides olid järjekorrad vähemalt kuupikkused.

«Läks siis aeg mööda ja enne eksamipäeva võtsin veel autokoolis C-kategooria lisasõidutunni, et sõitmist meenutada, ja maksin selle eest 29 eurot,» rääkis ta. C-kategooria eksami sooritas mees edukalt, kuid teha tuli veel E-kategooria sõidueksam, mille ta läbi kukkus. Ka enne seda oli ta autokoolis lisatunni võtnud, et sõitmine pika ootamise peale ei ununeks.

«Peale seda läksin koheselt maanteeametisse ja maksin korduseksamitasu 26 eurot, kuid aja sain taas umbes kuu aja pärast. Seega pean jälle lisasõidutunni võtma, et sõitu meelde tuletada,» lisas Garry, et eeskätt kaasneb pikkade järjekordadega just rahaline kulu, mida lühemate järjekordade puhul ei oleks.

Maanteeameti eksamiosakonna juhataja asetäitja Tarmo Vanamõisa sõnul oli teisipäevase seisuga esimesed vabad ajad rasketehnika eksamitele Pärnus 16. ja 24. novembriks ehk oodata tulnuks kaks või kolm nädalat.

Ta selgitas, et üldiselt saab autokool õpperühma lõpetamisel eksamiaja esimesel võimalusel, sest sõidueksamid viiakse läbi autokoolide sõidukitega. «Seda, miks antud isik koos enda autokooli õpperühmaga eksamile ei registreerinud, või olid seal mingid muud põhjused, ei oska me kommenteerida,» ütles Vanamõisa.

Küll ei lükanud ta ümber, et järjekorrad sõidueksamitele tõepoolest on. Selle ühe põhjusena nimetas ta korduseksamid, millede suur arv põhjustab järjekordade kasvu kõigis eksamite kategooriates.

Sõidueksamite statistika on juba pikemat aega näidanud, et ligi pooled juhikandidaatidest ei saa sõidueksami sooritamisega esimesel korral hakkama ja nii mõnelgi tuleb sõidueksamil käia mitu korda.

Mullu viis maanteeamet üle Eesti läbi 36 426 sõidueksamit, millest ligi 16 000 olid korduseksamid. Käesoleva aasta üheksa kuuga on läbi viidud 27 261 sõidueksamit ja neist ligi 13 000 olid korduseksamid.

Konkreetselt Pärnust rääkides tõi Vanaselja välja, et seal läbib näiteks B-kategooria sõidueksami 54 protsenti sõidueksami tegijatest ehk teisisõnu tehti septembri lõpu seisuga Pärnus umbes 1500 B-kategooria sõidueksamit, mille sooritas esimese korraga vaid 778 inimest.

Vanamõisa sõnul tegeletakse aga selle nimel, et järjekorrad väheneksid ja seda püüab amet eeskätt saavutada eksamineerijate ümberjaotamisega erineva kategooria sõidueksamite vahel.

Millest aga on tingitud niivõrd suur sõidueksamite läbikukkumiste arv? Maanteeamet leiab, et põhjuseks on kehv ettevalmistus autokoolide poolt, viimaste juhid on aga nimetanud õppurite psüühika altvedamist ja liiga pikki pause viimase harjutustunni ja eksami vahel.