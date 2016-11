Miks Eesti võtab ära viiendiku Venemaa pensionist?

Venemaa maksab pensioni 3830 Eestis elavale inimesele ja see sai võimalikuks pärast kahe riigi vahel sõlmitud sotsiaalkaitselepingut, kirjutab venekeelne Postimees. Selle alusel makstaks pensioni Venemaal veedetud tööaastate eest. Riik aga peab neilt pensionidel kui välismaalt teenitud tulult kinni 20 protsenti tulumaksu ja see tekitab pensionisaajatel küsimusi – miks nii.

«Jah, Eesti ja Venemaa vahelise sotsiaalkindlustuslepingu alusel kuuluvad Venemaalt Eestisse makstavad pensionid maksustamise alla,» selgitas sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonijuht Kaili Uusmaa. Ta selgitas, et tulumaksuseaduse paragrahv 12 kohaselt maksustatakse Eesti elaniku nii Eestist kui ka väljaspool Eestit saadud tulu, sealhulgas ka pension. «Tulumaksu ei pea kinni sotsiaalkindlustusamet, pensioni saajad deklareerivad seda ise,» selgitas Uusmaa.

Maksu- ja tolliameti spetsialist Tatjana Klettenberg kinnitas, et Venemaa pensionide maksustamisel lähtub Eesti pool tulumaksuseadusest, mille kohaselt tuleb maksta makse kogu nii kodu- kui välismaalt saadud tulult, sh pensionidelt.

«See tähendab, et Vene Föderatsioonist saadud pension maksustatakse tulumaksuga ja deklareeritakse tuludeklaratsiooni tabelis 8.1 kui välisriigist saadud tulu,» ütles Klettenberg. Ta rõhutas, et tegu pole siiski topeltmaksustamisega. «Meie andmetel Vene Föderatsioonis pensionitel tulumaksu kinni ei peeta ja pensioni maksustatakse vaid üks kord vastavalt Eesti seadustele,» selgitas ametnik. Pensionide puhul on tulumaksumäär 20 protsenti.

Sotsiaalkindlustusameti kodulehel selgitatakse, et pensionäri tulumaksuvaba tulu 2016. aastal on maksimaalselt 395 eurot kuus.

Tulumaksuseaduse kohaselt on riikliku pensioni maksuvaba tulu 2700 eurot aastas ehk 225 eurot kuus. Järelikult see osa pensionist, mis ületab 225 eurot kuus, kuulub tulumaksustamisele.

Samal ajal on nii töötaval kui ka mittetöötaval pensionäril õigus ka üldisele maksuvabale tulule, mis on 2040 eurot aastas ehk 170 eurot kuus.