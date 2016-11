Uuring: enam kui kolmveerand sõidukijuhtidest eelistab naastrehve

Lamellrehve eelistas 22 protsenti küsitletuist ning ligi 1 protsendil puudus eelistus. Kindlustusfirma Facebooki lehel toimunud küsitluses osales 1190 inimest, kes oma valikut ka põhjendasid. PZU Kindlustuse sõidukikahjude grupi juhi Jaanus Tanne sõnul oli küsitluse tulemus ootuspärane. Samas tasub aga tähele panna, et ligi veerand vastanutest eelistab lamellrehve.

«Väga sageli jäi kõlama mõte, et ka kõige paremate rehvidega on tähtsaim valida teeoludele vastav õige sõidukiirus ja -stiil,» ütles Tanne. «Vastajate põhjendustest jääb mulje, et lamellrehvide kasutajad on liikluses ettevaatlikumad, samas kui naastrehvid annavad kindlustunde igasugustes oludes, mis võib olla paraku petlik.»

Lamellrehvide eelistajad tõid esile, et need ei lõhu teekatet ning sobivad siis, kui sõita tuleb peamiselt linnas. Naastrehve eelistatakse juhul, kui sõidetakse palju maanteedel ja maal, kus teed on hooldamata ja libedad. Küsitluses osalenud usuvad, et naastrehvidel on parem pidamine ja nad õigustavad end muutuva ilma korral paremini.

Lamellrehvide ühe eelisena nimetasid vastajad võimalust sõita nendega aastaringselt, kuid Tanne sõnul on mugavus ja kokkuhoid näiline. «Soovitan lamellrehve kasutades ka need suveperioodiks suverehvide vastu välja vahetada, sest nii paraneb sõiduki juhitavus ja jääb ära lamellrehvide kulumine, mis neid muidu suvel ähvardab,» selgitas Tanne.

Sõidukijuhtide kommentaaridega saab tutvuda PZU Kindlustuse Facebooki lehel.

PZU on rahvusvaheline 200-aastase ajalooga kahjukindlustusselts, mis sisenes Eesti turule 2013.aastal. Praeguseks on PZU käibesuuruse ja kahjuhüvitiste mahu poolest neljas kahjukindlustusselts Eestis. Poolas kuulub PZU-le varakindlustusturust 33 protsenti ja elukindlustusturust 42,9 protsenti ning Kesk- ja Ida-Euroopas on turuosa 13 protsenti.