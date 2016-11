Alates uuest aastast peavad kõik elektriarvestid olema kaugloetavad

Lugeja küsib: kas kaugloetavast elektriarvestist saab keelduda?

«Olen otsinud vastust küsimusele, kas on õigus keelduda elektroonilise elektrilugeja paigaldusest – vastust pole leidnud. Eesti Energia kinnitab, et see on seadusega lubatud ja keelduda ei saa ega tohi,» uurib lugeja.