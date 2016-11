Sushi kõrval pakutav vasabi ei ole tõenäoliselt ehtne

Kuigi sushi kõrval olev roheline pasta võib müüjate sõnul olla vasabi, siis tegelikult on väga suur tõenäosus, et see on vaid mädarõigas rohelise värvainega, kirjutab The Independent.

Üks tunnustatud sushirestoran tunnistas, et nende vasabis on vaid 0,6 protsenti õiget Wasavia Japonica taime, ülejäänud on segu veest, mädarõikast ja värvainest.

Kuigi selline tulemus võib olla üllatav, siis pole tegelikult raske mõista, miks see nii on. Wasabia Japonica taim on üks kõige raskesti kasvatatavamaid taimi maailmas. Ta nõuab kasvamiseks leiget allikavett, kindlat aega päikese käes ja varjus ning 18 kuud maapõues. Lisaks kaotab ta umbes viie minutiga oma maitse.

Jaapanis kasutatakse vasabi maitse saamiseks taime vart, mitte juurt. Seda riivitakse üliterava riiviga, et saada kätte magus vürtsikas maitse.

Kuna vasabi kasvatamine ja hoiustamine on nii raske, siis tõenäoliselt ei ole inimene, kes pole just Jaapanis mõnes traditsioonilises restoranis sushit söönud, õiget vasabit kunagi maitsnudki.