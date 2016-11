Vaata: üle poole tervisele ohtlikest kaupadest pärineb sellest riigist

Pettused on väga levinud ja avaldusi laekub politseile igapäevaselt. Sestap hoiatavad korrakaitsjad, et 50 protsenti odavama uue tehnika soetamine interneti teel võib olla suure tõenäosusega pettus.

Pöördumised tarbijakaitseametisse on näidanud, et nii tarbijate kui kauplejate seas levib müüte, mis tõele ei vasta. Üleilmsel tarbijaõiguste päeval juhib amet tähelepanu eksitavatele müütidele.

Uskumatult head pakkumised on lihtsameelsetele

Ebaausate kauplemisvõtete õnge sattumise vältimiseks on eelkõige mõistlik säilitada kaine mõistus ka uskumatult hea pakkumise korral. Tihti on nii, et kui miski tundub uskumatult hea, siis see ongi uskumatu, kirjutab tarbijakaitseameti pressiesindaja Pille Kalda.