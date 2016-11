Lugeja küsib: miks e-poes vohab kilekotihullus?

«Ma saan aru, et köögivilju ei saa puuviljadega kokku panna, aga pakkida kaks sibulat ühte ja kolm teise kotti on ikkagi liig mis liig. Ühes suures kotis oli neli kerget ostu, mida oleks saanud vabalt teiste kottide vahel ära jaotada. Igatahes oli köögilaud pärast ostude lahti pakkimist kilekotte täis. Miks pood niimoodi kilekottidega liialdab ja asjasse talupojamõistusega ei suhtu? Kas poel on üldse mingid reeglid, mida tuleb eraldi pakkida?» küsib lugeja.

Neli kerget asja oli pakitud eraldi kotti. / Lugeja foto

Vastab Selveri turundusjuht Triin Kaare.

Antud juhul võis olla tegemist algaja komplekteerija liigse ettevaatlikkusega. Meil on selged reeglid, mida võib ja mida mitte, kokku pakkida.

Eraldi peavad olema:

1. vanusetuvastusega tooted (alkohol ja tubakas) on alati eraldi kotis

2. kodukeemia

3. sügavkülmakaubad, transporditakse eraldi temperatuuril ja on seetõttu eraldi pakitud

4. piimatooted - on õrnad ja võivad määrida

5. värske liha või kala - eelkõige toiduohutuse pärast

6. puu- ja juurviljad, siin jah, on natuke loomingulist mõtlemist vaja - erisuguseid võib kokku panna, kui mõlemad on puhtad (nt ei ole mullased) ja ei ole väga kergelt muljutavad. Näiteks õunu ja viinamarju ei saa panna ühte kotti, samuti tuleb panna eraldi sibulad, sest sibula koor on kergelt eralduv ja ajab kotti pudi. Aga greibi, apelsini ja sidrunid-laimid võib panna kokku.

Ehk siis nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik.