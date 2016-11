Tuntud briti poeketil Marks & Spencer oli Eestis küll vaid kaks kauplust, kuid firma otsus need sulgeda teeb tuska paljudele inimestele. On neid, kellele meeldis sealne toidupoe valik, teiste kinnitusel on Marks & Spenceri rõivad Eesti inimeste jaoks parima lõikega. Hea lugeja, milline on olnud sinu parim ost Marks & Spencerist, mida jääd taga igatsema?