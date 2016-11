Toblerone muudab kuju

Otsus muuta kolmnurkade vahe pikemaks on ärritanud tulihingelisi Toblerone fänne, kirjutab bbc.com.

Tootja, USAs asuv Mondelez International, põhjendas disaini muutmist kaalu vähendamisega.

Klientidele selline muutus ei meeldi ning nad on lausa seda kutsunud «valeks otsuseks» ning kurtnud, et suuremate vahedega šokolaad näeb «rumal» välja.

Mondelezi sõnul on põhjuseks toorainete hinnatõus. Oma Facebooki lehel kirjutas tootja, et pidi valima, kas muuta disaini või kergitama hinda.

400-grammine Tobelrone šokolaad hakkab olema 360- grammine ning 170-grammine muutub 150-grammiseks. Pakend säilitab oma algupärase kuju.

Postituses seisab: «Otsustasime muuta kuju, et toode jääks meie klientidele siiski taskukohaseks.»

Klientides tekitas aga küsimusi see, miks Toblerone otsustas teha šokolaadist kolmnurkade vahed pikemaks, kui oleks saanud lihtsalt šokolaadirea pikkust vähendada.

Lee Yarker kirjutas: «Saan aru, et šokolaadi kaalu pidi vähendama, kuid milleks see pikk vahe šokolaaditükkide vahel? See näeb minu arust tobe välja, oleksid võinud lihtsalt jätta vana disaini ning lühendada šokolaadirida.»

Philip Josephi sõnul oli see vale otsus. «Sa arvad, et ostad normaalse šokolaadi, aga tegelikult saad sellest vaid pool.»

Leidus ka neid, kes kiitsid ettevõtet Facebookis teatamise eest. Lainey Ireson kirjutas, et kahjuks ei sobi see lahendus kõigile, kuid tal on hea meel, et Toblerone põhjendas seda valikut. «Paljud teised ettevõtted ei teeks seda,» kirjutas ta.

