Töötukassa hakkab pakkuma tuhandetele eesti keele õpet

Lepingud sõlmiti parima pakkumuse teinud koolitusettevõtetega kolmeks aastaks, kuni 2019. aasta lõpuni. Lepingute raames on kavas koolitada maksimaalselt 3640 inimest (313 koolitusgruppi). Koolitused toimuvad pea kõigis maakondades (va Saaremaa, Hiiumaa ja Võrumaa). Sõlmitud raamlepingute eeldatav maksumus on 5,5 miljonit eurot.

Töötukassa nõukogu esimehe, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski sõnul tagavad sõlmitud lepingud töötukassa vahendatava keeleõppe kvaliteedi. «Kõik koolitusasutused on saanud keeleinspektsiooni heakskiidu, millega tagatakse keeleõppe kõrge tase,» selgitas Ossinovski. «Vaieldamatult on tegemist viimaste aegade suurima investeeringuga eesti keele oskuse tõstmiseks, millest saavad kasu nii tuhanded inimesed kui ka laiemalt kogu tööturg,» lisas ta.

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul on see siiani mahukaim eesti keele koolituse hange, mis Eestis on läbi viidud. Seejuures on kavandatud üle 1300 koolituskoha Ida-Virumaale – loodame, et kvaliteetse keelekoolituse läbinud tööotsijatele avanevad paremad võimalused tööturul, lisas Paavel.

Koolituse pearõhk on tööotsijate eesti keele oskuse arendamisel ning eesti keele tasemeeksamiks (keeleoskustase A2, B1, B2) ettevalmistamisel. Lepingu raames võib lisaks tellida eesti keele koolitust, mis aitab koolitatavatel arendada oma erialase eesti keele oskusi või valmistuda konkreetse eriala kutseeksami sooritamiseks eesti keeles.

Töötukassa kaudu on 2014. ja 2015. aastal alustanud eesti keele koolitustel osalemist vastavalt 1 052 ja 1 443 inimest.

Lisaks pakub töötukassa jätkuvalt suuremas mahus ja paindlikel tingimustel eesti keele koolitusi Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) toel nendele, kes on töö kaotanud Ida-Virumaa suurkoondamiste käigus 01.08.2015-01.05.2016 ettevõtetest AS Eesti Energia, AS Nitrofert või AS Viru Keemia Grupp või nende tütarettevõtetest. Eesti keele koolitusel saavad osaleda nii töötud kui ka töötavad inimesed ning järjest on võimalik osaleda mitmel erineva keeleoskustaseme kursusel.

Töötukassa soovitab oma kodulehel tutvuda võimalustega õppida eesti keelt iseseisvalt Keeleklikk.ee vahendusel. "Keeleklikk" on eesti keele e-kursus algajatele vene ja inglise keele baasil (keeleoskustase 0-A2). E-kursus sobib nii iseõppijatele kui ka neile, kes käivad keelekursustel.