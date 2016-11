Relvaeksamisse suhtutakse liiga kergekäeliselt

Relvaeksamil osalejate arv suureneb pidevalt ja selle taga on see, et paljude eksamineeritavate ettevalmistuse tase ei võimalda esimesel korral eksamit edukalt sooritada, kirjutas Lääne Elu. Esmakordselt relvaeksamil osalejate arv suurenenud ei ole.

Relvaeksam koosneb teoreetilisest osast ja laskmiskatsest. Viimasele pääsu eelduseks on edukalt sooritatud teoreetiline osa, kus tuleb tunda relvaseadust, sellega seonduvaid õigusakte, ohutust ja esmaabi laskevigastuse korral.

Lääne prefektuuris relvalubade väljastamist koordineeriva Pärnu teeninduse vanem Annika Pärna sõnul on eksamil läbikukkumise taga see, et relvaeksamiks ei valmistuta piisava tõsidusega.

«Eksamile tulles peab inimene olema selgeks teinud baasteadmised, mis on hädavajalikud relva ohutuks käitlemiseks. Kahjuks eksitakse ka elementaarsetes küsimustes,» ütles ta.