Rehvivahetaja: tööd on umbselt!

Ta lisas, et inimesed võivad tihtipeale olla kurjad ja pettunud, et kohe ei saagi rehve vahetama tulla, aga nii rahaahned nemad oma töökojas ei ole, et hakkaks tööpäevi pikendama, kirjutas Saarte Hääl.

«Jäägu see noortele meestele, me teeme ikka normaalseid tööpäevi, olgugi et selle aja sees on tööd rohkem,» kinnitas Aksiim.

Andres Aksiim mainis ka, et igal aastal teeb osa autode rehvide nägemine teda tõsiselt murelikuks. «Mõnel on talverehvid nii nirud, et samahästi võiks need vahetamata jätta, mingit vahet ei ole!» lausus ta.

«Ise ringi sõites kardangi teinekord, et mine sa tea, mis vastutuleval autol all on, sest me ju näeme, missuguses seisus need rehvid teinekord on – mustrit küll miinimumi järgi ja mahub normidesse ära, aga me anname inimesele ikka teada, et see pole kuigi turvaline.»