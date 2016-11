Lugeja küsib: miks politsei võib sõita lumemütsiga ja kindlustuseta autoga?

Vastab politsei- ja piirivalveameti (PPA) pressiesindaja Seiko Kuik:

Tegu on uute sõidukite, mis anti just Moller Auto poolt üle PPA logistikutele, kes toimetavad autod Lääne-Harju politseijaoskonda seadmete paigaldamiseks. Täna need politseisõidukid tööülesandeid ei täida, kuid kui need tänavatele jõuavad, siis loomulikult vormistatakse kindlustuslepingud.

Liikluskindlustuse seaduse järgi ei ole kohustuslik kindlustada kaitseväe, kaitsepolitseiameti, kaitseliidu ning politsei- ja piirivalveameti valduses olevat sõidukit, mille omanik või vastutav kasutaja on eelnimetatud asutus.

Kahjuks on logistikutel jäänud katused lumest puhastamata ning tuletame neile meelde, et nad enne sõitu auto korrektselt puhastaksid.