Munad Leedust, juust Poolast - omamärgitooted pole alati kodumaised

Tarbijad märkavad poodides üha enam omamärgitooteid, millest märgatumad ja eelistatumad on Selveri keti tooted, selgus põllumajandusministeeriumi tellitud uuringust. Tarbijatele valmistab probleeme aga see, et omamärgitoodete päritolu ei ole alati selge.

Tundmatu päritoluga tooted trügivad ostukorvi

Kuigi võrreldes teiste Euroopa rahvastega suhtuvad eestlased poeketi omamärgitoodetesse siiani umbusklikult, kinnitavad kaupmehed, et selliste toodete läbimüük ja valik suureneb aasta-aastalt. See pole ka ime, sest need on analoogsetest kaupadest kuni 25 protsenti odavamad.