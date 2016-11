Lugeja küsib: miks kaotatakse Prisma kauplustest kõik eestimaine?

Tänavu on munade hind poes varasemast madalam olnud, kuid viimastel kuudel on private label ehk kaupluste omatoodetena müüdavad munad iseäranis odava hinnaga.

Põllumajandusamet teeb turgudel lisaks värskete puu- ja köögiviljade kvaliteedikontrollile ka aiandustoodete päritolukontrolli. Paraku tuvastada, kas turustatav kaup on eestimaine, on just turgudel keeruline, nentis ameti aiandustoodete osakonna juhataja Saima Evendi.

Grüne Fee juht: Eesti toit on talve tõttu puhtam

Eesti põllumajandus-kaubanduskoja nõukogu liige ja Grüne Fee juhataja Raivo Külasepp juhib tähelepanu asjaolule, et Eesti toit on lõunamaadest toodavaga võrreldes puhtam ka seetõttu, et meil on vahel külm talv.