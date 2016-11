Ida-Virumaa korteriühistute liidu juht Paul Paasi sõnul ostavad Venemaa kodanikud viletsatesse Kohtla-Järve majadesse kortereid, et saada lihtsustatud korras Schengeni viisa, vahendab ERR uudised telesaadet «Pealtnägija».

On täiesti tavaline, et naaberriigi kodanik ei tule isegi ostutehinguks kohale, vaid kõik ajab volituse alusel korda maakler. Kohalike väitel on tüüpiline, et isegi kui võõrsil elav omanik telefonitsi kätte saada, siis ta oma lubadusi ei täida ning võlad muudkui kasvavad.