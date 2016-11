Säästumarketite kadumine Lidlit Eestisse tulema ei meelita

Lugeja küsib: miks on Säästumarketis liikumine nii ebamugavaks tehtud?

«Mis toimub Sõle Säästumarketis? Kui varem oli kaupluse riiulid kassadega samasuunaliselt, siis nüüd on need kassadega risti ja kui seal on veel lapsevankritega inimesi, siis on seal täielik ummik. Miks on seal liikumine nii ebamugavaks tehtud – kas tegemist on mingi ajutise asjaga või need riiulid jäävadki nii?» küsib lugeja.