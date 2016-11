Tasub teada: kui kaua kestab tarbeesemete «kõlblik kuni»

News.com.au reastab mõned soovitused, millal oleks viimane aeg välja vahetada oma juuksehari, sussid, parfüüm, nõudepesušvamm ja muud tarvikud.

Juuksehari – kuus kuud kuni üks aasta. Lisaks tasub seda puhastada vähemalt korra aastas. Kui sa harja aegajalt välja ei vaheta, riskid sellega, et ajapikku hakkab peanahk sügelema või punetama ning juuksed muutuvad rasvaseks. Kui umbes kümnendik harja- või kammipiidest on otsast kulunud või katkised, tuleks hari uue vastu vahetada.

Lapse lutt – kuni viis nädalat. Lutti tuleks vahetada vastavalt sellele, kui tihti on see kasutuses. Kuna lutt praguneb üsna kergelt, võivad sinna pisikud sattuda.

Nõudepesušvamm – kaks nädalat. Juhul kui sa ei soovi, et sellel hakkaks levima hallitus, pead švammi regulaarselt vahetama. Alternatiivina võib ka seda leotada keevas vees, mis tapab kõik bakterid.

Sussid – pool aastat. Ka siin kehtib reegel, et mida kauem susse kannad, seda suurem tõenäosus on seeninfektsiooni tekkeks. Ära unusta susse ka aegajalt pesta.

Padi – kaks-kolm aastat. Ajapikku hakkavad padjas levima tolmulestad. Samuti hakkab vormist ära vajunud padi tekitama kaelavalu. Seetõttu tasub iga paari aasta järel investeerida uude patja.

Rinnahoidja – üks-kaks aastat. Selle aja möödudes kaotab rinnahoidja oma kuju ja elastsuse ning võib ka muutuda lihtsalt ebamugavaks.

Tossud – üks aasta. Rusikareegel on see, et tossud peavad vastu 400-500 kilomeetrit. Kui oled selle maa läbinud, hakkavad tossud oma vormi kaotama. Ärakantud jalanõudega avaldad suuremat survet liigestele ning riskid vigastustega.

Hambahari – kolm kuud. Selle aja möödudes hakkavad hambaharja harjased pulstuma, muutudes ebamugavaks ja karedaks. Samuti tasub hambahari välja vahetada uue vastu ka pärast haiguse põdemist – vastasel juhul riskid uuesti haigeks jäämisega.

Desinfitseerimisvahendid – kolm kuud. Seejärel nende funktsioon muutub lihtsalt lahjemaks.

Maitseained – kuus kuud. Ka vürtsid kaotavad ajapikku oma maitse ja lõhna, mis muudab nad kasutuks.

Parfüüm - kaks-kolm aastat. Kui hoiad parfüümipudelit avatuna, säilib see maksimaalselt kaks aastat. Kauemaks ja kvaliteetsemaks säilimiseks hoia kork või kaas kindlalt peal – nii võid pikendada parfüümi eluiga veel aasta jagu.

Käterätik – üks kuni kolm aastat. See on maksimaalne aeg, kuid paha ei tee seda ka sagedamini vahetada. Märjad rätikud levitavad baktereid ning ka nende regulaarne pesemine ei aita seda vältida.

Sääsetõrjevahend – kaks aastat. See on efektiivne vaid kuni kaks aastat, mistõttu tasub ära visata ka poolik pudel, mida kasutad juba mitmendat suve.