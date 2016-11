«Soome kandepäevade vähendamise ettepaneku taga on asjaolu, et kiire kirjalik asjaajamine liigub järk-järgult üha enam erinevatesse e-kanalitesse. Paberkirja ei kasutata enam kiire info edastamiseks, vaid olulisem on osata arvestada, millal kiri kohale toimetatakse,» rääkis Omniva postiäri juht Mari Allese. Ta kinnitas, et sama trend on nähtav ka Eestis.

2015. aastal vähenesid Eesti-siseste kirjateenuste mahud 15 protsendi võrra. Järgmisel aastal tuleb langus veelgi suurem, sest ka ettevõtete saadetavad arved liiguvad aina enam elektroonilistesse kanalitesse.

«Kuna posti teel edastavate kirjade puhul pole tänapäeval prioriteediks niivõrd kiirus, vaid teadmine, et saadetis jõuab kohale soovitud ajal, siis on klientidele madalama hinna garanteerimiseks kandepäevade vähendamine mõistlik,» ütles Allese. «Tõenäoliselt oleksid ka kliendid rahul olukorraga, kus teavad, et peavad postitama jõulukaardi küll paar päeva varem, kuid kaardi saatmine on soodsama hinnaga,» lisas ta. Samuti on Omniva esindaja sõnul arvete maksetähtajad reeglina nii pikad, et päev või paar hiljem kohale toimetatud arve ei tohiks valmistada kellelegi probleeme.

«Vaadates täna postiäri mahtude trende viie aasta perspektiiviga ja arvestades, et nende teenuste osutamise kulud on oma loomult püsikulud, siis viie aasta pärast oleme situatsioonis, kus traditsiooniliste postiäriteenuste hinnad on kahekordsed,» ütles Allese. Et sellist hinnatõusu vältida, tuleb leida kokkuhoiuvõimalusi.

Kui kirjateenuste mahud jätkavad samas tempos langemist, siis viie aasta perspektiivis on posti kojutoimetamise päevade kärpimine paratamatu.

Eestis saadeti eelmisel aastal 16 miljonit paberkirja, millest ligi 86 protsenti moodustasid ettevõtete ja asutuste poolt saadetavad arved. Eraisikute kirju ehk niinimetatud margiga kirju saadeti eelmisel aastal kaks miljonit, neist pooled jõulude ajal ja teine pool jaotus ülejäänud 11 kuu peale.

Taani postifirma seadis 1. juulist Taani uueks siseriikliku kirjateenuse kättetoimetamise kiiruseks viis tööpäeva, seega tuleb Eesti rahval arvestada, et siin posti pandud kiri jõuab Taani kohale nädalaga.

Soomes on arutuse all eelnõu, et linnapiirkondades hakatakse posti kohale tooma senise viie päeva asemel kolmel.