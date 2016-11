Kaheksa ideaalset toiduainet, mida talvel tarbida

Granaatõun. See vili ühendab endas tasakaalu magususe ja hapukuse vahel ning seda saab lisada nii jogurtisse, salatisse kui ka süüa niisama, vahendab Womanitely. Granaatõun on rikkalik antioksüdantide kui ka vitamiinide poolest, mis teeb sellest suurepärase energiaallika. Granaatõunu ostes püüa valida raskemad, kõvema koorega viljad, sest need on enamasti mahlasemad ja maitsvamad.

Kiivi. Ka kiivi on rikas vitamiinide ja kiudainete poolest ning samas üsna kalorivaene. See puuvili on hea nii südamele kui nägemisele, rääkimata immuunsüsteemi tugevdamisest.

Brüsseli kapsas. See küll ei kõla nii ahvatlevalt kui eelmised kaks, kuid on väga tervislik ja kasulik – kui seda õigesti valmistada, siis ka maitsev. Neid saab kiirelt ja lihtsalt nii supiks teha, aurutada kui praadida ja see võtab aega vaid kuni kümme minutit. Brüsseli kapsal on ka põletikuvastane toime ning see aitab vältida külmetushaigusi.

Tsitruselised. Greibid, apelsinid, mandariinid - ilma nendeta ei kujuta talve ettegi. Valminud tsitruselised on mahlased ja magusad ning väga vitamiinirikkad. Neid saab nii mahlaks pressida, viiludena tee sisse lisada kui ka lihtsalt vahepalana süüa.

Hurmaa. Just praegu on hurmaade hooaeg ning need on eriti magusad. Hurmaades leidub erinevalt mitmest teisest puuviljast näiteks magneesiumi ja rauda ning ka neid saab erinevates magustoitudes ära kasutada.

Kaneel. Tegu on ilmselt ühe populaarseima talvise maitseainega, mis annab roale juurde nii soojust kui vürtsikust. Kasuta seda nii küpsistes, pirukates, pudingutes, smuutides ning miks mitte ka supis ja kuumades jookides. Kaneel on hea nii südamele kui ka ajule.

Kaunviljad. Alates aedubadest kuni läätsede ja hernesteni on tegu heade taimsete valguallikatega. Samuti sisaldavad nee dohtralt muid kasulikke toitaineid. Kasuta neid talvistes hautistes ja suppides ning miks mitte ka vahel liha alternatiivina.

Maguskartul ehk bataat. Tegu on võimsa antioksüdantide allikaga ning ideaalse talvise toiduga. Valmista sellest kas suppi, hautist või püreed või küpseta ahjus nagu tavalist kartulit.

Kuigi nimekiri suurepärastest talvistest toitudest on tegelikult lõputu, siis need on siiski ühed parimad valikud, mida oma menüüsse lisada. Kui tarbid neid regulaarselt, siis loodetavasti suudad vältida ka haigeks jäämist ning oled terve talve vältel energiat täis.