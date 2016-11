Enamus mobiilifirmadest ei lase haigetele lastele pidevalt annetada

«Telekas jookseb reklaam, et nüüd saab hakata Lastefondi püsiannetajaks ka mobiiltelefonilt helistades. Olen Elisa klient ja tahaksin ka seda võimalust, aga miks saavad niimoodi annetajaks hakata ainult Tele2 kliendid? Arvan, et see on ebavõrdne kohtlemine,» kurtis Postimehe lugeja.

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi kommunikatsioonijuht Merili Kärner kinnitas, et tõepoolest kehtib mobiilikõnega lastefondi püsiannetajaks saamise võimalus üksnes Tele2 võrgust helistades ehk Tele2 klientidele.

«Lastefond tegi kampaaniat ellu kutsudes kõik endast oleneva, et kaasata kõiki Eesti mobiilioperaatoreid, kuid vaid Tele2 soovis seda võimalust oma klientidele pakkuda, teised operaatorid keeldusid hoolimata korduvatest katsetest neid veenda,» tõdes Kärner.

Tele2 kommunikatsioonijuht Egle Merbach lisas, et kuna annetusi saab täna püsivaks muuta läbi panga arvelduskonto, siis sooviti katsetada sama lahendust ka mobiiliarvega, aidates sellega head teha ja muutes heateo tegemise ka kliendi jaoks mugavamaks.

«Püsiannetusliini loomisega kaasnevad mobiilioperaatori jaoks tehnilise lahenduse loomise, kõneliikluse ja arveldusega seotud kulud. Samuti olime valmis partnerina võtma riski – annetus lisatakse püsivalt kliendi kuuarvele, aga kui klient arveid ei tasu, siis annetatud raha meile ei laeku. Siiani on annetamine meie rõõmuks toiminud väga edukalt,» kirjeldas Merbach.

Elisa suhtekorraldusjuht Marika Raiski märkis, et nad on otsustanud uusi perioodilisi teenuseid üle mobiiltelefoni enam mitte avada, sest nende osas on klientidel olnud arusaamatusi ning vahel ka mõtteid, et nad polegi teenust üldse aktiveerinud.

«Et taolisi juhtumeid vältida, võimaldame klientide kaitseks edaspidi ühekordseid annetusi. Mobiiltelefoniga annetamine ongi pigem spontaanne tegevus ja sobib ühekordseteks annetusteks. Perioodilise annetuse aktiveerimine vajab eelnevat põhjalikumat läbi mõtlemist ning seda on mõistlikum teha läbi püsimakse korralduse sõlmimise,» rääkis Raiski, lisades, et Elisa kliendid saavad siiski Lastefondile teha piiramatult ühekordseid annetusi.

Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf lisas, et Telia on varasemalt püsiannetuse teemat tõsiselt analüüsinud.

«Täna on Telia võrgus üle poolesaja annetusnumbri, neist kolm TÜK Lastefondi nimele. Lisaks sellele on pankades olemas püsimaksekorralduse võimalus, mis on mugav ja turvaline toiming ning mille vormistamine on ühekordne ega tohiks ühelegi püsiannetajale üle jõua käia,» nimetas ta muid alternatiive püsiannetusele.