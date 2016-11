Statistika teeb pesumasinast tõelise koletise

Briti tarbijaorganisatsioon Which? uuris 2015. aastal külmkappide, pesumasinate ja nõudepesumasinate põhjustatud õnnetusi, kirjutab Guardian. Aastatel 2011 kuni 2014 põhjustasid need Suurbritannias 12 000 põlengut. Vaatluse all olnud seadmetest leiti just pesumasin leiti olevat kõige ohtlikum kodumasin.

Suurbritannia ametliku statistika järgi oli sel ajavahemikul vigastatud seadmetest põhjustatud põlengutest 14 protsendil süüdi just pesumasin, sellele järgnesid pesukuivatid ja nõudepesumasinad. Kõigi kolme seadme puhul on tegu nii vee kui ka elektriga ning neid masinaid jäetakse tööle ööseks, aga ka kodust lahkudes.

Kõige ohutumaks kodumasinaks on selle statistika järgi triikraud, mida sai süüdistada vaid ühe protsendi põlengute põhjustamises.

Which? andmetel põhjustavad põlenguid arvatavalt sagedamini Hooveri pesumasinad ja Hotpointi nõudepesumasinad. Tänavu hoiatati briti peresid plahvatavate pesumasinate eest. Uurimise all olnud 280 masinast 115 olid Beko toodang.

Uurijate kinnitusel põhjustasid uste purunemist pesumasinasse sattunud võtmed, mündid, mänguasjad, mis pesutsükli ajal suurel kiirusel vastu ukseklaasi käies seda nõrgestasid. Suuremate uste ja trumli pöörlemiskiirusega mudelid on altimad purunema. Üks peamisi purunemise põhjuseid on liiga täistopitud trummel.

USAs on Samsung juba tarbijate poolt kaevatud kohtusse. Kolm kasutajat, kelle pesumasinad plahvatasid, süüdistasid Samsungit, et see oli antud probleemist juba aastaid teadlik. «Viimasel pöörlemistsükli ajal see lihtsalt plahvatas. Nagu oleks pomm lõhkenud mu kõrval,» kirjeldas kohtusse pöördunud Melissa Thaxton.

2013 aastal kutsus Samsung Austraaliast tagasi 150 000 pesumasinat, kuna mitmete põlengute põhjustajaks peeti just neid seadmeid. Pärast viimast skandaali USAs pakub firma võimalust tasuta masinate parandamiseks ja üheaastast garantiid, aga ostjad võivad saada ka raha tagasi.

USA tarbekaupade ohutuse komisjon kutsus tagasi 2,8 miljonit pesumasinat pärast seda kui Samsung oli saanud 733 teadet liigsest vibratsioonist põhjustatud probleemide kohta. Üheksal juhul said inimesed tõsiselt vigastada.