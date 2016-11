«Mehed ei nuta»: Peep Pahv testib lumelabidaid

Lumelabida valiku puhul mängib suuresti rolli see, milline on tarbija vajadus - kas lumest on vaja puhtaks rookida terve kodumaja hoov või vaid garaaži ümbrus. Viimase puhul aitab väiksem labidas, suurema ala rookimiseks tasub aga eelistada võimsamat tarvikut.

Kehtib ka põhimõte, et mida pikem on labida vars, seda mugavam sellega tõenäoliselt lund lükata on. Lühema varrega labidaga pikalt tööd tehes peab ilmselt hiljem silmitsi seisma seljavaluga. Samuti hakkavad käed kiiremini külmetama alumiiniumist varrega labida puhul.

Postimehe sporditoimetuse juhataja Peep Pahv katsetas Motoneti kaupluse lumelabidate valikut ning andis neile oma ausa hinnangu. Motoneti poe juhataja asetäitja Paavo Lauri tõdes, et kuigi hinnalt soodsam lumelabidas ei pruugi nii kaua kesta või teha sama tööd nagu mõni kallim, on need siiski iga tarbija soovi ja hinnaklassi jaoks valikus olemas.

Vaata lähemalt videost, kuidas toimus lumelabidate katsetamine.