Vaata, millised telefonimudelid on Eestis kõige enam kasutuses

Telia meediasuhete juhi Raigo Neudorfi sõnul on viimaste aastate müügitulemuste kohaselt klientide kindel eelistus nutiseade, mille ekraan on suurem kui 4,5 tolli.

«See näitab, et üha enam meediasisu ja meelelahutust eelistatakse tarbida just kaasasoleva nutiseadme ekraanilt. Samal ajal on pidevalt kasvanud soetatud nutiseadme keskmine hind, mis näitab, et aina rohkem hindavad tarbijad seadme hinna ja kvaliteedi suhet,» nentis Neudorf.

Telia statistikast ilmneb, et hetkel kasutatakse nende võrgus enim just Apple'i mudeleid - Apple võtab enda alla lausa esiviisiku ning lisaks leidub esikümnes veel kuueski nende mudel.

Ka Tele2 klientide seas on sarnaselt Teliale praegu enim kasutuses iPhone 5S. «IPhone 5s mudelit kasutab meie võrgus rohkem kui 7500 inimest ja populaarsuselt kolmandale kohale jõudnud iPhone 6 on kasutusel 5800 inimese käes, seega oleme kindlal teel õunariigiks saamise suunas,» ütles Tele2 müügi- ja turundusdirektor Kristjan Seema.

Seema arvates võib iPhone 5 või 5s-i populaarsuse põhjuseid otsida nii telefoni vastupidavusest kui ka asjaolust, et suur hulk inimesi peavad endiselt väiksemat ekraani praktilisemaks.

«Nutitelefonide töökindluse tõusu ja uute mudelite hinna kasvamisega muutub ka seadmete väljavahetamise tsükkel aegamisi pikemaks. Seni vahetati telefon keskmiselt välja kahe aasta jooksul, nüüd venitatakse uuele mudelile üleminekuga juba veidi kauem,» rääkis ta.

Esikümnes leidub siiski ka nuputelefone, Telial näiteks Nokia 206 ning Tele2-l lausa populaarsuselt teisena Nokia 108 Dual, mille võib leida 6900 nende kliendi taskust.

Elisa tooteturunduse osakonna juht Mailiis Ploomann lisas, et nende klient ostab eelkõige neid seadmeid, mis on mõnda aega juba müügil olnud ning tõestanud oma headust.

«Meie klientide seas on vähem neid, kes kiirustavad kohe pärast uudistoote lansseerimist uut seadet soetama. Pigem eelistatakse mudeleid, mille puhul on näha, et nende tootmist jätkatakse ka järgmistel kvartalitel ning mille hinnatase muutub uute mudelite tulekul soodsamaks ehk tõelisi rahvatooteid,» kirjeldas ta klientide eelistusi.