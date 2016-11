Hinnavõrdlus: vaata, milline elektri- ja gaasimüüja pakub soodsamat paketti

Võrdlusportaalide Elektrihind.ee ja Gaasihind.ee tiim tegi erapooletu võrdluse, et välja selgitada soodsaimad paketid. «Koostame juba viiendat aastat turuülevaadet, et tarbijatel oleks lihtsam targa valikuni jõuda. Nagu eelnevaltki, on ka tänavu elektri- ja gaasimüüjad end aktiivselt reklaaminud ja meie töö ongi turundussõnumite virvarrist tooted üksteisega võrreldavaks teha,» selgitab Kert Valbet, võrdlusportaalide tegevjuht.

Kes on soodsaim elektrimüüja?

Soodsaimat börsipaketti, võrdlusportaali keskmise külastaja näitel, pakuvad Vkg Elektrivõrgud ja Imatra Elekter aasta kuluga 264,48 eurot (marginaaliga 0,19 s/kWh). Eesti Energia kasutab tarbijapõhiseid hindu ja meie näidistarbija kohaselt on nende pakett kõige kallim, aasta kuluga 277,56 eurot, mis on soodsaimast paketist viis protsenti kallim.

Fikseeritud hinnaga pakettidest on soodsaim Imatra Elektri pakett aasta kuluga 294,96 eurot (päevane tariif 5,33 s/kWh, öine 4,50 s/kWh). Eesti Energia pakett on meie näidistarbija kohaselt kõige kallim, aasta kuluga 358,20 eurot, mis on soodsaimast paketist 21 protsenti kallim.

Kes on soodsaim gaasimüüja?

Soodsaimat muutuvhinnaga paketti, võrdlusportaali keskmise külastaja näitel, pakuvad Alexela Energia ja 220 Energia aasta kuluga 333 eurot (gaasihind 0,222 €/m³). Kõige kallim pakett on Gaasienergial, aasta kuluga 586,56 eurot, see on soodsaimast 43 protsenti kallim.

Fikseeritud hinnaga pakettidest on soodsaim 220 Energia pakett aasta kuluga 381 eurot (gaasihind 0,254 €/m³). Hetkel pakub fikseeritud pakette ainult kaks gaasimüüjat Eesti Energia pakett on aasta kuluga 382,56 eurot, mis on soodsaimast 0,4 protsenti kallim.

Kuidas käib elektri- ja gaasimüüja vahetamine?

Nii elektri- kui ka gaasimüüja vahetamise protsess on lihtne, tarbija jaoks täiesti tasuta ja sellega ei kaasne elektri- ja gaasitarne katkestusi. Uus müüja lõpetab vana lepingu tarbija eest ja müüja vahetus toimub hiljemalt ülejärgmise kalendrikuu vahetumisel.

