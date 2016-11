12 toodet, mis tuleks kindlasti enne talve saabumist muretseda

Business Insider järjestas 12 toodet, mis igal ühel kodus jõuludeks olemas võiks olla.

Pikk ja paks vati-/sulemantel

Pikk vati- või sulemantel on talvegarderoobi vältimatu osa, mis hoiab kandja külmal talvepäeval soojas.

Kergem jakk

Paks vatijope on talvel ellujäämiseks vajalik, aga ka kergem jakk aitab kehal sooja hoida, kui riietuda kihiti. See tähendab, et lisaks kergemale jakile on seljas ka veel palju teisi riideid, mis moodustavad justkui kihid, kust ei pääse soojus välja.

Vastupidavad lumesaapad

Talvel on väga oluline, et jalanõud hoiaks sooja ega laseks niiskust läbi. Vastupidavad lumesaapad võivad küll palju maksta, kuid hea hooldamise korral hoiavad nad kandja jalad aastaid soojas.

Flanellist linade komplekt

Flanell on ideaalne talvekangas. Komplekt flanellist linu hoiab magaja soojas terve talve.

Veekeetja

Mõnel külmal hommikul ei pruugi sa tahta teepealt kohvi haarata, vaid hoopis hommikul ise kohvi keeta. Samuti on külmal talveõhtul mõnus istuda diivanil soojas ja juua tassikest teed

Krokkpott

Talv on ideaalne aeg hautisteks, mille valmistamine võtab aega, kuid täidab rikkalikult kõhu. Krokkpotiga saab teha talvised õhtusöögid tõeliselt mõnusaks.

Amazoni prime-liikmesus

See ei pruugi olla esimene asi, mille peale sa mõtled, aga oma Amazoni liikmesuse tõstmine prime'i peale aitab sul hoida kokku palju aega, mis sa muidu oleksid ostukeskustes veetnud.

Mugavad «kodupüksid»

Talv on see aeg, kus lohvakad aga mugavad nii-öelda «kodupüksid» on täiesti omal kohal.

Soojad sussid

Niipea kui läheb külmaks, saavad sussidest asendamatud kaaslased. Soojad sussid aitavad jalgu kaitsta põranda külmuse eest.

Paar villaseid sokke

Lisaks sellele, et neid saab kodus kanda, võib villaseid sokke ka saabastes kanda. Nii hoiavad nad jalad soojas ka väljas olles.

Hea lumelabidas

See peaks olema täiesti iseenesest mõistetav, et üks korralik lumelabidas peaks igas majapidamises/autos olemas.

Elektriline soojendav tekk

Elektriline soojendav tekk aitab külmavarestel, kellele tundub, et tekk ei lähegi soojaks, kiiresti sooja saada.