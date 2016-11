Pildid ja video: nii valmivad Kalevi jõulumaiused

Suvi lõppemas – piparkoogid juba turul

Kalendri järgi on meil veel paar päeva suve ning pole siis ime, et Tartu turuhoones Nõo kommivabriku magusaga kaupleval Luule Astoveril tuleb ostjatele pidevalt selgitada, et müügile on saabunud täiesti värsked, mõni päev tagasi küpsetatud piparkoogid, mitte aga mulluste jõulude jäägid.