Burgeril on kahe saiakese vahel populaarne Nutella kreem, vahendab The Independent. Kuigi burger näeb välja nagu soolane hamburger, on tegemist siiski magustoiduga ja ei sisalda tükikestki liha.

Burger tuleb karbis, nagu Big Mac’i või McRoyal’i burger. Toode on saadaval McCafedes, kuid mitte tavalistes kiirtoidurestoranides.

McDonald’s teatas uut toote lisamisest Facebooki kaudu, postitades pildi Nutella burgerist, mida on jagatud üle 50 tuhande korra.