Soome magusamaksu eksperiment lõpeb kütuse hinnatõusuga

«Soome on kohustatud alates 2017. aastast loobuma magusamaksust,» selgitas Soome saatkonna kõneisik Hannele Valkeniemi. Nimelt laekus Euroopa Komisjonile selle kohta kaks kaebust, millest ühe esitas põhjanaabrite toiduliit. Veebruaris pöördusid Soome ettevõtjad kohtusse, nõudes karastusjookide maksu tühistamist.

«Euroopa Komisjon leidis, et Soome oli loonud ebaõiglase maksustamissüsteemi, mis ei kohelnud sama tüüpi toiduaineid võrdselt, ehk näiteks soja- ja piimatooted said eelise,» selgitas saatkonna esindaja. Ta lisas, et komisjoni otsus ei olnud magusamaksu poolt ega vastu. «Euroopa Komisjon arvas, et riigieelarve tasakaalustamiseks kehtestatud maks, mis põhineb tollinimekirjal, ei ole õiglane, vaid sisaldab keelatud riigiabi teistele toodetele,» ütles Valkeniemi.

2015. aastal laekus Soome riigieelarvesse tänu magusamaksule 256 miljonit eurot, millest 147 miljonit eurot tuli magusate karastusjookide maksustamisest ja 109 miljonit eurot laekus kommi- ja jäätisesöömise pealt. Et kompenseerida maiustuste pealt saamata jäänud lisatulu, tõstetakse uuest aastast Soomes kütuseaktsiisi 2,5 senti liitrilt.

Magusamaksu kehtimise ajal maiustuste tarbimine eriti ei vähenenud. Näiteks jäätisehinnale lisandus 95 senti liitri kohta. Toiduliidu juhataja Sirje Potisepa andmeil hakkasid soomlased eelistama odavamaid alternatiive ehk valiti korraliku jäätise asemel suhkruga magustatud jäätist ja külmutatud magustoite, mis ei ole tegelikult tervislikum alternatiiv. Küll aga arvatakse, et pärast maiustuste odavnemist võib maiustamine taas kasvada.

Magusamaks oli kaalupõhine ehk 95 senti kilo kohta. Pärast magusamaksu tühistamist peaks seni 2,2 eurot maksnud 200-grammine šokolaaditahvel odavnema 20 sendi võrra. Samas on poel hinnakujundamisel vabad käed. Magusamaksu kadumine mõjutab kõige enam odavamate toodete hindu.

Karastusjooke on Soomes tootjamaksuga maksustatud alates 1940. aastast, magusamaks jäätiselt ja maiustustelt kehtis alates 2011. aastast. Jookidest ei ole maksustatud vaid piim; limonaadid, energiajoogid, maitsestatud vesi ja mahlajoogid käivad kõik maksu alla.