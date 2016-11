Rahaasjade ekspert annab nõu: üks asi, mida ma tahan, et kõik teaksid

«Ükskõik, kuidas sina edukust enda jaoks defineerid ja millised on su rahalised võimalused, ei tohiks need sind tagasi hoida,» ütles finantsekspert Farnoosh Torabi Business Insiderile.

«Parim nõu, mida ma anda saan on see, et absoluutselt kõik on sinu enda teha,» ütles viisteist aastat finantsvallas töötanud Torabi.

«Minu meelest on elus kõige edukamaks saanud need inimesed, kes kunagi kannatasid vaesuse käes, sest juba siis nad teadsid, et saavad vaid endale ja oma tööle loota,» sõnas Torabi. Ta lisas, et endasse uskumine annab võimsa enesekindluse ja julguse laengu.

Inimesi nõustades peab Torabi vahepeal võtma n-ö sammu tagasi, et tuletada meelde, kuidas tõelise edu aluseks on asjad, mida me elus iseenesest mõistetavana võtame. Kui ta peab nõustama miinimumpalga teenijaid, üksikvanemaid või võlgade küüsis olevaid inimesi, siis ta tuletab neilegi meelde, et igaüks ise on enda jaoks peamine edukaks saamise allikas.

«Sul on võimalus minna välja ja leida oma õnn, töötata selle nimel kõvasti ning hoida kinni asjadest, mis sind motiveerivad, et luua iseenda edukus,» ütles Torabi.

Ta lisas, et inimesed, kes tõesti endasse usuvad, on võimelised oma rikkust looma, olgu selleks siis rikkus suhetes, saavutustes või rahas.

«See on sinu valik, kas sa usud seda või mitte, aga mina isiklikul arvan, et see on tõsi,» sõnas ta.