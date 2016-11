Lugeja küsib: kas lumesahkadel peaks olema saateauto?

Vastab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda:

Lumesahkadele ja teehooldusmasinatele kehtivad samad nõuded, mis teistelegi ülegabariidilistele sõidukitele. Saateauto on ees vajalik, kui sõiduki laius on rohkem kui 3,5 meetrit.

Ohutuse vaatest lisaks, et näiteks kombainid-põllumajandustehnika liikleb suures osas kohalikel teedel, kus keskmine maantee laius on 3,8 meetrit, suured sahad riigiteedel, kus keskmine laius on 7,1 meetrit. Lisaks annab liiklusseadus teatud eriõigused liiklusreeglitest kõrvalekaldumiseks hooldetööde ajal. Kokkuvõttes on kõige olulisem, et ülegabariidilise sõiduki omanik hoolitseks, et maanteel oleks tagatud kõigi liiklejate ohutus.