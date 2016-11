Eesti poode varustava firma vorstid osutusid saastunuks

Vorstid korjatakse müügilt, kuna on saastunud E. coli bakteriga, mis võib põhjustada kõhulahtisust või verist kõhulahtisust, kirjutab Tvnet. Lätti sattus u 80 kg saastunud vorsti, mis müügilt kõrvaldatakse. Antud juhtumi kohta on Leedu veterinaaramet algatanud juurdluse.

Biovea tooteid müüvad Eestis nii Rimi kui ka Maxima. Mõlemad poeketid kinnitasid, et seda toodet neil müügil ei ole. «Oleme tuvastanud, et seda konkreetset probleemset toodet Rimi sortimendis pole (meie andmetel pole seda ka Läti Rimis). Meil on müügil Biovela vinnutatud veiselihavorst, ent meieni pole hankijalt jõudnud teavet, et selle tootega oleks probleeme,» ütles Rimi pressiesindaja Katrin Bats.