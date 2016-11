Venemaa valmistub tühistama noorte halli passi omanike viisanõuet

2008. aasta ukaas nägi ette, et kodakondsuseta isikud võisid ilma viisata Venemaale reisida tingimusel, et nad on endised NSVLi kodanikud ehk sündinud enne 6. veebruari 1992. Nüüd tahetakse see piirang kaotada, vahendab ERR.

Dokumendi seletuskirjas seisab, et viisavaba sisenemise küsimus mõjutab Eesti ja Läti mittekodanike olukorda. Enamik neist soovivad säilitada ja edendada ajaloolisi, kultuurilisi, kaubandus-, majandus- ja muid sidemeid Venemaaga, kuid selline kunstlik jaotus kahte klassi, et osal inimestest on õigus viisavabalt siseneda ja osal mitte, ainult raskendab nende olukorda