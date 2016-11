Iseteeninduskassade alkoholikontroll külvab segadust

«Alkoholi skaneerides ei teki süsteemis mitte mingil hetkel olukorda, mil poe töötaja peaks ligi astuma,» kirjutas lugeja. «Selveri puhul tekib süsteemis märge, kuid Tallinna Peetri Selveri töötaja kinnitas mulle, et süsteem automaatselt neid sellest ei teavita. Rimis (ja ilmselt ka Prismades) puudub isegi selline märge.»

Ta lisas, et kuigi iseteeninduskassade juures on ka poetöötajad, siis ei suuda tipptundidel nad garanteerida, et märkavad kõiki ostjaid. «Kuidas on selliste iseteeninduskassade puhul võimalik poodidel tagada seadusest kinni pidamine ja alaealistele alkoholi mitte müümine?» küsis lugeja.

Lisaks tõi ta näite Hollandi iseteeninduskassa süsteemist, kus tema sõnul alkoholi ostes süsteem peatub ning kutsub kohale töötaja, kes kahtluse korral kontrollib dokumente, sisestab vastava koodi ja ostlemine jätkub.

Rimi pressiesindaja Katrin Batsi sõnul on iseteeninduskassas alkoholi ostmisel oluline vanuse tuvastamine. «See on selles kassatsoonis vastutava töötaja kohustus,» kommenteeris Bats ja lisas, et tuvastamise järel reageerimiseks on teenindajal kaks võimalust: ta saab ostjalt vajadusel dokumenti küsida ning seejärel kas ostuks loa anda või mitte. Teine võimalus on ennetavalt oma arvutisüsteemis ostuõiguse kohta luba anda.

«Viimasel juhul ei pruugi ostja tähelegi panna, et tegelikult on teenindaja tema vanust eemalt hinnanud. Selliselt kulgeb kliendi ost kiirelt ja sujuvalt,» selgitas Bats.

Ta lisas, et selvekassa teenindajal on samasugune vastutus nagu tavakassa töötajal. «Alkoholi müük alaealisele on keelatud ning selle vastu eksida ei ole lubatud. Dokumenti küsitakse kõikidelt alkoholiostjatelt, kelle vanuses müüja kahtleb,» märkis Bats.

«Kui klient ostab iseteenindusest vanusepiiranguga toote, siis ilmub automaatselt meie SelveEkspressi töötaja ekraanile sellekohane teave,» sõnas Selveri kommunikatsioonispetsialist Karl-Villiam Vaserik. «Selleks, et klient saaks vanusepiiranguga toote eest maksta, peab meie töötaja enda ekraanil andma selleks loa.»

Vaserik lisas, et kui teenindajal tekib kahtlus kliendi vanuse osas, siis on tal õigus selle kinnituseks küsida isikut tõendavat dokumenti. «Kui klient on alaealine, siis tuleb kliendilt tooted ära võtta ja tšekilt tooted kustutada,» kinnitas Vaserik.

Maxima kommunikatsioonijuht Katja Ljubobratets märgib, et nende iseteeninduskassad on seadistatud nii, et iga alkoholiostu kohta tuleb vastava ala teenindavale konsultandile automaatselt teade. Selle kättesaamisel tuleb konsultandil nagu ka kassapidajal veenduda, et taolise ostu tingimused on täidetud – ostja ei ole alaealine ega joobetunnustega klient.

«Kui kõik tingimused on täidetud, saab klient oma ostude eest tasumist kohe jätkata. Kui mitte, loobub konsultant alkoholi müümisest ja alles siis saab klient jätkata muude ostude eest tasumist,» selgitas Ljubobratets.

Klient, kes soovib Prisma iseteeninduskassast osta alkohoolseid jooke või sigarette, ei saa Prisma turundusjuhi Silver Säga sõnul enne kauba eest maksta, kui Prisma töötaja pole kassale seda õigust andnud. «See tähendab, et töötaja tuleb kliendi juurde, vajadusel kontrollib kliendi vanust ning seejärel kinnitab kassale, et tehingu saab lõpuni teha,» kinnitas Säga.