Neli nippi kolmekümnendateks, et veeta ülejäänud elu raha üle muretsemata

Tulenevalt pensionikogumise süsteemist, oled sellessegi kassase midagi säästa suutnud ning võib-olla omad isegi päris oma elukohta, kus oleks hea ka pensionipõlve veeta, kirjutas Business Insider. Tegelikult saad sellesse rahamängu veelgi rohkem panustada.

Ära ole liiga ettevaatlik

Paljud 30ndates inimesed ei tunne ennast riskides mugavalt, nad muutuvad närviliseks või ärevaks, kui midagi harjumuspärast muutumas on. Kui sa oled juba saavutanud rahalise iseseisvuse 30ndateks ning suutnud panna ühtteist ka sukasäärde, siis tundubki just selline raha hoidmise viis kõige mõistlikum.

Tegelikult peaks aga selles eas, mis on kümnete aastate kaugusel pensionist, just oma raha investeerima. 30ndates on veel aega kaalutud riske võtta, seega proovi oma säästusid kasvatada. Ära loobu ettevaatlikkusest, aga ära ka võta seda peamiseks viisiks, kuidas elu elada.

Jälgi elustiili

Saad juba normaalset palka, elu läheb hästi, tõenäoliselt saad lubada endale ühtteist, mida varem pole olnud võimalik soetada. Ole aga ettevaatlik, et suured rahakulutamised sulle omaseks ei saaks. Mõtle hoolikalt läbi, kas sul tõesti on vaja viie magamistoaga maja või kas luksusauto tõepoolest pakub nii palju rõõmu, kui sul vaja?

Tore küll, kui saad neid asju endale lubada, aga selline elustiil võib sulle maksma minna mõnusa pensioniea. Kui saad kolmekümnendates juba omajagu palka, aga jätkad kulutamist nii, nagu oleks just vanematelt kommi ostuks raha saanud, siis peaksid endalt küsima: „Kas mul tõesti on vaja neid asju praegu teha, et pensioniiga tuleks parem?“

Varu varusid tervise tarbeks

Enamik on oma kolmekümnendates terved ja tugevad ning ei pea mõtlema tervisele kulutamise peale. Samas on see aga koht, kus tuleks mõelda, et vanemas eas ei pruugi kõik enam nii lilleline olla, seega oleks hea mõte ka tervise jaoks teha oma säästufond. Võib-olla on sinu pensioniikka jõudes meditsiiniteenused hoopis kallinenud, ka sellega tuleks arvestada.

Ära allu allumatule

Seda ei tea sa kunagi, mis elu toob või kuidas ühel päeval võib kõik muutuda. Keskendu sellele, mida saad kontrollida ja ära lase ennast häirida asjadel, mida sa ei saa muuta. Paljud säästud ei hakkagi raha tagasi teenima, kui sa pole lõpuni ennast nendega kurssi viinud ja pidevalt silma peal ei hoia.

Teine suur viga, mida tehakse on see, et investeeritakse nendesse ettevõtetesse, kus ise töötatakse. Kuna oma firma on ikka südamelähedasem, siis nii kiputakse ka enda raha liiga kergelt samasse kohta usaldama ning kui firma käib alla käib märkamatult sellega koos alla ka sinu raha, ilma, et sa arugi saaksid, sest tegu ju sulle usaldusväärse kohaga ja sa ei taha uskuda, et sellega võiks midagi halvasti minna. Seega riskide hajutamiseks oleks mõistlik kaaluda ka teisi variante või jagada säästud laiali mitme erineva võimaluse vahel.