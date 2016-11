Toita linde või mitte toita – selles on küsimus

Linnud üldiselt meeldivad inimestele ja nende toitmine on üks populaarsemaid loodusega seotud tegevusi, mida edestavad vahest ainult aiatööd. Esimesed andmed lindude teadliku toitmise kohta pärinevad 6. sajandi Šotimaalt, Ameerikas alustati sellega 1854. aastal ja inglasi kutsuti üles linde toitma 19. sajandi lõpu karmidel talvedel. Tänapäeval on sellest tegevusest saanud suur äri. Ettevõtja ainult rõõmustab, kui inimesed ostavad lindudele mõeldud toitu ja panevad selle poest ostetud kaunilt kujundatud söögimajades välja. Õnneks on paljudel eestlastel veel säilinud soov ja oskus oma kätega käepärastest vahenditest midagi valmis teha. Piisab, kui võtta tühi plastpudel, lõigata sinna sobiva suurusega augud, valada seemned sisse ja riputada pudel oksa külge. Küll linnud selle peagi avastavad! Teine lugu on linnutoiduga – ei maksa arvata, et ainult laisk inimene ostab seda valmiskujul poest. Kindlasti on see mõistlikum, kui pakkuda oma teadmatuses lindudele seda, mis on meile endale meelepärane. Kes kahtleb, kas iga «kodutoit» lindudele sobib, heitku pilk peeglisse. Kui sealt vaatab vastu suleline tegelane, võite rahumeeli anda lindudele sama toitu, mida ise tarbite. Kui aga peegel näitab inimest, siis on targem usaldada poekette ja pakkuda lindudele seda, mida seal valmispakitud kujul müüakse.