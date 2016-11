Iga teine ranits kaalub lubatust rohkem

Sel aastal kaaluti kokku 1621 ranitsat, millest üle 60 protsendi kaalusid rohkem kui seaduses kirjas. Selle aasta keskmise koolikoti raskus oli aga 3,56 kilogrammi. Õppematerjalide keskmine kaal oli 2.7 kilogrammi ning tühja koti raskus jäi poole kuni pooleteise kilo vahemikku.

Kõige parem olukord on 1. klasside seas, kus keskmise ranitsa raskus on 2,85 kilogrammi ning jääb normi piiridesse. 35 protsenti ranitsatest kaaluvad lubatust rohkem.

Seevastu 2. klasside õpilaste koolikottide keskmine oli pisut üle lubatu - 3,28 kilogrammi ning üle poole kaalutud kottidest ehk 54 protsenti ei jäänud normi piiri.

3. klasside keskmine ranits kaalus 3,76 kilogrammi ja 77 protsenti kottidest ei olnud lubatud raskuses. Kõige kriitilisem olukord on aga 4. klassides, kus 82 protsenti ranitsatest ületas seadusest tuleneva lubatud raskuse. 4. klassi õpilase keskmine koolikott kaalub 4.6 kilogrammi, mis ületab normi 1,1 kilogrammiga.

«Selle aasta koolikottide kaalumiste tulemusi vaadates pole kahjuks midagi positiivset ning olukord ei ole endiselt kiita. Küll aga on rõõmustav see, et ühendust võtsid paljud lapsevanemad, keda teema puudutas ning kellele meie ettevõtmine korda läks ja kes omal käel ranitsate kaalumisi koolides läbi viisid,» ütles Õpilasliidu avaliku poliitika juht Dauri Paškovski.