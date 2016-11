Britid alahindasid eestlaste napsulembust

Tegelikult oli tegemist WHO 2008.–2010. aastatel toimunud uuringuga, milles briti väljaanne The Telegraph eksis ning märkis kaardile, et eestlased tarbivad aastas 10,3 liitrit puhast alkoholi inimese kohta. WHO raportist selgub aga, et sel ajal tarbisid eestlased hoopis 13,3 liitrit puhast alkoholi inimese kohta, ning jagasime maailma edetabelis 7.–8. kohta ungarlastega.

Kui uurida täpsemalt sotsiaalministeeriumi käest, siis selgub aga, et eestlased tarbisid siiski sel ajal hoopis 12,45 liitrit puhast alkoholi üle 15-aastase elaniku kohta aastas (perioodil 2008–2010). «Selle numbriga on Eesti Euroopa riikide hulgas tarbimiselt 14. kohal, meist vahetult kõrgemal on Poola 12,5 ning kohe meie järel Soome ja Läti 12,3 liitriga,» seisab nende teates.

«Eesti esitas korrektsed andmed, aga lõppraportis jäi arv kontrollimata. Raportis on alkoholitarbimise andmed riikide kohta esitatud täiskasvanud elanikkonna (ehk üle 15-aastase elanikkonna) kohta. Eesti kohta on aga esitatud tarbimine kogu elanikkonna, mitte üle 15-aastase elanikkonna arvu kohta. Seetõttu on Eesti number proportsionaalselt väiksem ega ole teiste riikidega võrreldav,» kirjutas sotsiaalministeerium.

KA WHO esinduse juht Eestis Marge Reinap kinnitas Telegraphi kasutatud andmeid. «Ma konsulteerisin oma kolleegiga regionaalkontorist ja ta kinnitas minu kahtlust, et Telegraph kasutab andmeid sellest andmebaasist, kus andmed on ajavahemikust 2008–2010,» kinnitas Reinap.

Järgmine nädal tuleb Tervise Arengu Instituudi tellimisel Eesti Konjunktuuriinstituut välja alkoholi aastaraamatuga, kus selgub eestlaste napsulembuse kõige uuem statistika.