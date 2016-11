Lugeja küsib: kas Coop eelistab venelasi kohalikele?

«Narva COOP (Konsumi kauplus - toim.) jagab piiri tagant tulnud venelastele mingisuguseid kliendikaarte, mis annavad üpris kopsaka soodustuse. Mulle öeldi, et mina seda ei saa, kuna see on ainult nendele. Päris hea ja hooliv «oma pood». Venelased saavad lisaks maksuvabastusele lisaboonuseid, eestlastele on see pood üks kallimaid. Miks pood nii teeb?» küsib lugeja.