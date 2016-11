Soomlased saavad sajandaks sünnipäevaks uue passi ja ID-kaardi

Uue passi ja ID-kaardi välimus muutub uue aasta esimesel päeval, vahendab yle.fi.

Passi ja ID-kaardi värv jääb küll samaks, kuid visuaalseks läbivaks teemaks saab Lapimaa. Vastu tulles üldsuse soovidele hakkavad passi lehtesid kaunistama pildid Põhjamaa maasikust – mäenõlvad, lumehelbed ja virmalised.

Uue Soome passi lehti kaunistavad pildid Soome maastikust. / Poliisi.fi

Lisaks sellele on passis ka illustratsioone rahvuslinnust, laululuigest, vapist ja Eino Leino luuletus. Kaanele on sisse pressitud sajandaks sünnipäevaks pühendatud logo, mis on ID-kaardil UV-valgusega näha.

Uuel passil ja ID-kaardil on palju uusi turvaelemente.

Uue passi ja ID-kaardi väljastamine ei mõjuta praeguste dokumentide kehtivusaega.