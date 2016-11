Viis nutikat võimalust piparkoogivormide kasutamiseks

Pannkoogivorm. Piparkoogivorme saab edukalt kasutada ka pannkookide küpsetamisel, mil saad vahelduseks lõbusad südame-, tähe- või kuusekujulised pannkoogid, vahendab RealSimple. Pane vorm pannile ning vala tainas sinna sisse. Kui koogi üks pool on küpsenud, eemalda vorm ettevaatlikult ning pööra koogi külge.

Küünlašabloon. Küünlaidki on võimalik veidi põnevamaks muuta. Võta piparkoogivorm ja aseta see küünla peale, kuhu soovid vormi kujutist tekitada. Löö haamriga õrnalt vastu vormi ning eemalda see.

Jõulukaunistus. Kui jõulukaunistusi napib, võta mõni ilusam vorm, seo sellest läbi värviline pael ning kinnita otsast sõlmega. Kui tegu on mõne vormiga, mis ei ole otseselt jõuludega seotud (süda või täht), siis miks mitte kasutada neid ka muul ajal kodu ehtimisel.

Koogi kaunistamine. Siin saad samuti piparkoogivorme kasutada šabloonina, mille abil kooke kaunistada. Aseta vorm õrnalt koogi pinnale, voldi paber pooleks ning puista selle abil koogile nonparelle, šokolaadipuru vms. Kui oled lõpetanud, eemald vormid ning tulemuseks on selgete piirjoontega kaunistused.

Salvrätikuhoidja. Pidulikumal puhul, mil lauda kattes kasutad ka riidest salvrätikuid, võid vorme kasutada salvrätikuhoidjana. Voldi salvrätik kokku ning libista väiksem piparkoogivorm selle keskele.

Vaata lähemalt videost, kuidas nimetatud tegevused aset leiavad.