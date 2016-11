Kuidas katta lauda nagu kokk?

New Yorgi Kulinaaria Instituudi direktor James Briscione jagas veebiväljaandes Real Simple nippe, kuidas toitu esitleda võimalikult ilusasti.

Briscione'i sõnul on oluline näidata taldrikul võimalikult palju maitseid ja tekstuure. Samuti annavad värvid suure eelise. Sama värvi toidud võivad mõjuda igavalt, mistõttu tasuks lisada neile mõnd värvikat maitsetaime ning soola ja pipart.

Täiuslikkus ja paralleelne joon on omadused, mis tuleks toidu serveerimisel unustada, kuna seeläbi võib täiesti kaduda toidu loomulik ja ilus välimus. Ülitäpselt lõigatud ringid ja viilud võivad mõjuda väga võltsilt, seega tasuks toidu väljapanekul need üldse unustada. Selle asemel lase hoopis toodetel endil kõnelda: kindla kujuga kuubikute asemel järgi toidu struktuuri.

Kui hakkad toitu vaagnalt taldrikule panema, kasuta pigem suuri lusikaid. Nad aitavad ilusasti kastet toidu juurde lisada ja on head ka hapukoore või vahukoore lisamiseks. Ülejäänu tuleks serveerida loomulikult, sättida pole väga palju vaja. Lõppkokkuvõttes on siiski tegu kunstitööga, mille peamine eesmärk on keha kinnitada.