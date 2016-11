Venelannast kassiir soovitas turistil eesti keelt õppida

Vahejuhtum tekitas venekeelses sotsiaalmeedias elavat vastukaja, kuid paljudele jäi seejuures märkamata detail, et nii keelõppe soovitus kui ka kliendi vastused olid kirjalikud, kirjutas venekeelne Postimees.

«Ostud tehtud läksin kassa juurde, andsin vajaliku summa ära. Äkki hakkab kassiir minuga millestki vaikselt rääkima. Mina ei saa aru, milles asi ja vastasin vene keeles,» kirjeldas sotsiaalmeedias vahejuhtumit Lätist pärit Jevgeni. Ka juurde tulnud Jevgeni sõbratar ei saanud aru, millest jutt käib. «Siis võttis kassiir minu ostude tšeki ja kirjutas sinna midagi. Võtsin tšeki ja seal on kirjas «Õpi eesti keelt, see on tähtis»,» kirjutas turist. Mees kirjutas vastuseks, et on Lätist pärit. Kassapidaja kirjutas vastuseks «SORRY».

«Miks ta kirjutas mulle esmalt vene ja pärast inglise keeles? Teiseks, kas kauplusetöötajal on õigus mulle öelda, mis keeles suhelda ja veel nii agressiivses formis,» imestas mees.

Fakt, et kassiir suhtles temaga kirjalikult, meest ei üllatanud. «Tema kirjutas esimesena ja mina vastasin,» sõnas mees. Rimi pressiesindaja Katrin Bats kinnitas, et selline vahejuhtum tõesti toimus ning klienti teenindas kuulmispuudega kassiir. Kuid Jevgeni sõnul suutis teenindaja siiski midagi öelda ning mees pidas seda eestikeelseks tekstiks. Batsi sõnul on kassas väljas ka infotahvel, mis teenindaja eripärast teada annab.

Kassades juures on väljas töötaja eripärast teavitav info. / Rimi

«Ilmselt oli tegu arusaamatusega: kassiir ei mõistnud kliendi küsimust, aga klient ei märganud teadet,» pakkus Bats. Seda tõestavat ka kassiiri viimane vastus kliendile. Batsi sõnul töötab Rimis sada kuulmispuudega inimest ja kõik nad suhtuvad väga hästi oma klientidesse. Sellegipoolest pole alati võimalik arusaamatusi vältida ja nii läks ka seekord.