Olulised küsimused, millele mõelda enne uue töökoha vastuvõtmist

Tööotsingute käigus on kiusatus öelda jah-sõna esimesele, kes on nõus sind tööle võtma, vahendab Business Insider. Karjäärinõustaja Ryan Kahn toob välja, et esimese pakkumise vastuvõtmine võib tähendada seda, et teised, võibolla ka paremad pakkumised jäävad nägemata.

Seega ei teeks paha, kui mõtled otsuse hästi läbi ning küsid endalt enne töölepingu allkirjastamist järgmised küsimused.

Kas tegu võiks olla ettevõttega, kus saaksin areneda ning olla õnnelik?

Tööandjad kipuvad rõhutama teisi boonuseid (palk, preemiad jm) ning kandidaadil on lihtne sellele keskenduda. Sageli aga unustatakse, et töökeskkonnal on tugev mõju sellele, kas inimene tunneb end seal hästi. Mittemateriaalsed tegurid nagu usaldus ja austus on töökohas väga olulised – isegi kui neid on raske kõrvalt hinnata, tasub proovida saada töökeskkonnast selgem pilt.

Kas minu väärtused ühtivad selle töökoha ja ettevõttega?

Kui plaanid sellele positsioonile jääda pikemaks ajaks, hakkavad ajapikku vastuolulised väärtused sind rõhuma. Kui tunned, et ei saa tööl jääda iseendaks, ei suuda seda kompenseerida ükskõik kui kõrge palk.

Mida ütlevad teised selle ettevõtte kohta?

Ka sellel on üks oluline osa, sest ettevõttega ühinedes esindad sa neid ning nende pakutavaid tooteid ja teenuseid. Seega ettevõtte töötajana peegelduvad nende teod mõnes mõttes ka sinu peal.

Kas mulle meeldib mu uus ülemus?

Keegi ei ütle, et peaksid ülemusega südamesõbraks saama, kuid siiski on tal suur mõju sellele, kuidas sa end tööl tunned ja hakkama saad. Keegi ei taha 40 tundi nädalas veeta ninapidi koos inimesega, keda ta ei salli.

Kas see töö võimaldab mul igapäevaselt piisavalt kasutada oma oskusi ja teadmisi?

Tegu on ühe suurima motivatsiooniallikaga, kui saad iga päev end parimast küljest näidata ning töösse rakendada reaalselt seda, mida oskad ja soovid teha.

Kas ettevõte toetab mu pikaajalisi karjäärivõimalusi?

Oluline on teada, kas ja millised võimalused on ettevõttes karjääriredelil edasi liikumiseks ja isiklikuks arenguks. Kui püüdled selle poole, kuid ettevõte seda tõenäoliselt ei paku, pole ehk mõistlik selle kollektiiviga liituda.

Kuidas mõjutab uus töökoht minu pereelu?

Kui oled abielus või sul on lapsed, tuleks ka kaaluda, kas töö võib kuidagi neid mõjutada. Enne töö vastuvõtmist tuleks uurida, kas tööasjus on vaja lähetuses olla, kui reaalne on ületundide tegemine ning kas tööandja arvestab töö ja eraelu tasakaaluga.

Kas ma saan õiglast palka?

Keegi ei taha tunda end alamakstuna ega alahinnatuna. Tark oleks välja uurida, kui palju saavad enamasti sama astme töötajad palka ning kriitiliselt hinnata oma oskusi ja tulevast panust ettevõttesse.

Mida ettevõte minult ootab?

Kui oled ebakindel selles osas, mida tööl konkreetselt tegema hakkad ning mis on sinu nõutavad eesmärgid ettevõttes, ei tõota see head. On tähtis, et oleksid tööandjaga samal leheküljel ning teaksid, mida sinult oodatakse ning mis ootused sul endal ettevõtte osas on.

Kas uuel töökohal lahenevad probleemid, mille pärast lahkusin varasemast ettevõttest?

Tuleb endalt küsida, mille pärast sa eelmisel töökohal õnnetu olid ning miks otsustasid lahkuda. Seejärel püüa selgeks teha, ega samad vead uues kohas korduma ei hakka.

Kuidas saan tagasisidet?

Tee selgeks, kas ülemus annab järjepidevalt sulle isiklikult tagasisidet või kas seda tehakse näiteks iganädalastel koosolekutel. Ilma tagasisideta on raske hoomata, kas teed asju õigesti ning kuidas sinusse ettevõttes suhtutakse.