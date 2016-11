Skandaal Hispaanias: mittesuitsetaja pilt pandi suitsupakile hoiatuseks

Boirost pärit 54-aastane mees tundis enda ära suitsupakkidel olevalt pildilt, millel on kiri «Suitsetamine võib põhjustada kopsuembooliat», kirjutab Local. mees usub, et antud foto tehti temast mullu aprillis, kui ta oli Santiago de Compostela haiglas operatsioonil. Mees esitas tsiviilhagi haigla vastu. Kohalikule väljaandele La Voz de Galicia rääkis ta, et mitmed naabrid tundsid ta fotol ära. Mehe kinnitusel ei ole tema tervislik seisund kuidagi seotud suitsetamisega.

Hispaanlase sõnul oli ta tegelikult hoopis seljaoperatsioonil. / Twitter

«Ma olin haiglas mitte suitsetamise tõttu, vaid seljahäda pärast,» rääkis ta. Mehe sõnul toestati ta selgroogu titaaniumplaadiga. Terviseametnikud hakkasid uurima, kas pildil on Boiro elanik ja kuidas sai tema foto ilmuda sigaretipakkidele.

Tegu pole Hispaanias mitte esimese sellise vahejuhtumiga. Sama kaebuse esitas ka üks Barcelonast pärit naine, kelle surnud mehe fotot kasutati sigaretipakil.