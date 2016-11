Kalevgi plaanib maiustustes suhkrusisaldust kärpida

Kalevi tootearendusjuht Evelin Heiberg tõdes, et tootearendus vaatleb oma töös kõikide toodete koostist tervikuna, mitte vaid üksikuid komponente.

«Üks tootearenduse töösuund on vähekasulike ainete vähendamine toodetes ja võimalusel nende asendamine kasulikumatega – siia alla käib ka suhkrusisalduse vähendamine osades toodetes. Töötame selles suunas, et toota järjest «puhtama» koostisega maiustusi,» kinnitas ta.

Heibergi sõnul on Kalevi toodete seas juba asendatud transrasvhappeid sisaldavad taimsed rasvad sellistega, mis neid ei sisalda. Samuti võeti Draakoni närimiskompvekkidest välja toiduvärvid, toodetele ei lisata kunstlikke sälitusaineid jm. Teine tootearenduse suund Kalevis on kasulike toorainete osakaalu suurendamine maiustustes (kakaosisalduse tõstmine, tervislike lisandite kasutamine (seemned, teravili, pähklid)).

Tootearenduse plaanid puudutavad pigem uusi väljatöötatavaid tooteid, mille puhul peetakse toote loomisel silmas tervislikkuse aspekti.

«Aastakümneid tootmises olnud maiustuste retsepte me väga kergekäeliselt muuta ei saa, kuna tegemist on tarbijatele harjumuspäraste maitsetega. Samas ei ole ka siin väikesed muudatused välistatud - näiteks dražeedegrupis saab suhkrusisaldust vähendada šokolaadiga kaetud pähklite, mandlite jne osas,» kirjeldas Heiberg.

Nii nagu mitmed teisedki toiduainetööstuse esindajad tõdeb Heiberg, et toodete koostist ei saa muuta üleöö, vaid ajapikku.

«Muudatuste puhul tuleb arvestada nii tarbijate soove toodete maitseomaduste ja konsistentsi osas, aga ka tootmisvõimalusi olemasolevate seadmetega jne. Iga muudatus eeldab toorainete testimisi, katsetöid, degusteerimisi, mis nõuavad aega,» ütles ta.

Samas on oluline meeles pidada, et Kalevi maiustused ei tohiks olla inimese põhitoidus, vaid nende tarbimine peab olema mõõdukas. «Maiustuste põhiülesanne on pakkuda väikest lisanaudingut erilistel hetkedel, mitte põhitoidukorra asendamine või panustamine toitainete vajaduse rahuldamisse,» lisas Heiberg.