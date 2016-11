Kas limonaadimaks päästab Eesti ülekaalulisuse epideemiast?

Kas suhkrumaks päästab Eesti ülekaalulisusest?

Uuringu kohaselt mõjutavad laste suhkruga magustatud jookide tarbimist nende reklaam (teleris), jookide kättesaadavus kodus, koolis ja lasteaias, lapsevanemate suhtumine neisse jookidesse. Aga ka see, et vanemad pole teadlikud nö suhkrujookide mõjust tervisele ning tarbivad neid ka ise.

Suhkruga magustatud jookide tarbimise vähendamiseks pakutakse välja reklaamipiiranguid, mis aitaks muuta toitumiskäitumisega ning laste eakohase toitumisega seotud ühiskondlikke norme. Näitekas pakutakse välja piirata kuni 12-aastastele lastele suunatud reklaame.

Samuti pakutakse välja, et toitumisalane teave peaks olema pakenditel paremini välja toodud, sest see võimaldab tarbijatel hõlpsamini teha tasakaalustatud valikuid.

Lasteasutustes soovitatakse teabelehtede jagamise asemel jagada harida lapsi ning kaasata ka vanemaid. Lapsevanemate pikaajaline nõustamine on uuringu kohaselt ainus meede, mis laste toitumisharjumuste muutmisel on osutunud pikas perspektiivis tulemuslikuks, kusjuures lasteaialaste vanemate harimine annab parema tulemuse. See nõustamine peab olema kas silmast silma või siis telefonitsi.

Seejuures leitakse uuringus, et teavitamistööst ei ole kasu, kui samal ajal ei muutu koolisöökla või puhveti menüü. Rõhutatakse, et ainult ühele kõrge energia ning madala toiteväärtusega toiduainele keskenduv meede ebaõnnestub suurema tõenäosusega kui tervikliku toidusedeli osas kasutatud poliitikameede.

Uuringus leitakse, et toidumaksud ja –toetused võivad mõjutada tarbimist ja parandada tervisetulemusi, eriti kui maksud on kõrged. Kõige tulemuslikum on ja kulutõhusam on rakendada üheaegselt toetusi ja makse.

«Kõik vaadeldud poliitikavalikud aitavad mõningal määral vähendada suhkruga magustatud jookide tarbimist, kuid parema tulemuse saavutamiseks tasub neid kasutada üheskoos ,» on uuringu kokkuvõte.