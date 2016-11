Tihe konkurents Kuressaare-Tallinna liinil sunnib bussifirmasid pingutama

Saaremaa ettevõtetest teenindavad pealinna liini Kalle Bussid OÜ, Sareta AS ja Sarbuss AS, kirjutab Meie Maa. Kolmele firmale pakuvad konkurentsi mandri suured reisijateveoga tegelevad ettevõtted, mistõttu püüavad kohalikud anda endast parima.

Meie Maale teadaolevalt on nii Sarbuss AS-il kui Kalle Bussid OÜ-l kavas masinaparki täiendada, kuid viimase juhatuse liige ja bussijuht Kalle Aus teab, et konkurentsis püsimiseks uutest sõidukitest üksi ei piisa. Näiteks eeldavad inimesed, et kõigis bussides oleks töötav WiFi ning tahvelarvuti laenutus või monitorid filmivalikuga.

Aus hoiab kulusid maas ja on üks firma kahest bussijuhist. Ettevõtte juhina teab ta hästi, et konkurentsis püsimise nimel tulebki tänapäeval kõvasti pingutada.

Samuti on konkurents sundinud kalkuleerima reisija sooduspileti nii madalaks kui võimalik, Tallinnasse vaid 10 eurot.

«Suvisel perioodil teenib kenasti, talv on enamasti ellujäämiskursus. Meie kulud on ju suuremad kui mandri liinidel. Lisaks kütusele, hooldusele ja juhi palgale tuleb tasuda ka bussi üleveo eest. Lisaks peab vedaja iga reisijapileti pealt maksma praamisõidu eest euro ja viiskümmend senti. Ainult sügava puudega inimestele tehakse mööndus,» selgitas Aus.

Ta lisas, et kui mandri liinidelt samuti iga reisija pealt 1,5 eurot makstaks, siis võiks rääkida võrdsetest konkurentsitingimustest. «Suured firmad tulevad jõuliselt peale, aga nemad saavad oma kulusid mandril optimeerida,» märkis Aus.